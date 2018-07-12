Суд решил экстрадировать Пучдемона в Испанию

12 июля, 13:22
Фото: AP/Manu Fernandez
Бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона решили выдать Испании по обвинению в растрате государственных средств. Такое решение принял Суд германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, передает ТАСС со ссылкой на заявлении инстанции.
Однако в Испании Пучдемона не смогут судить по обвинению в подстрекательстве к бунту, так как суд отклонил возможность выдачи его по этой статье.
Ранее сообщалось, что прокуратура Германии запросила арест бывшего главы каталонского правительства Пучдемона с целью его дальнейшей экстрадиции в Испанию.
Пучдемона задержали 25 марта. Он пытался уехать из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября прошлого года.
Ранее Верховный суд Испании выдал международный ордер на арест политика. Его обвиняют в подстрекательстве к бунту после попыток добиться независимости Каталонии.
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