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В мире

12 июня, 22:36

В Тунисе отменили обязательный карантин для въезжающих в страну

за рубежом медицина безопасность

Фото: AP Photo/Hassene Dridi

Санитарная мера, подразумевающая обязательный карантинный период для въезжающих в страну людей, была отменена в Тунисе. Об этом сообщает ТАСС.

Как объяснили в пресс-службе правительства Тунисской Республики, путешественникам необходимо предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус, полученном не ранее 72 часов до пересечения границы.

Кроме того, на въезде в страну потребуется измерить температуру, а также заполнить анкету о состоянии здоровья.

Групповые перемещения туристов, а также проживание в гостиницах, организуют в соответствии с медицинскими протоколами Туниса.

Что касается граждан страны, то по возвращении на родину они обязаны две недели провести в самоизоляции. При этом их будут отслеживать медслужбы.

Среди стран, которые могут первыми открыть границы для граждан России, называются страны СНГ и территории с наименьшим числом зараженных. По мнению председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, этот момент может наступить с 1 августа.

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