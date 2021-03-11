Огромный экран упал на колумбийского ведущего в прямом эфире

Огромный экран упал на ведущего колумбийского спортивного телеканала ESPN во время прямого эфира, сообщают "Дни.ру".
В результате журналиста Карлоса Ордуса придавило к столу. При этом мужчина серьезных травм не получил и отделался синяками.
Ранее житель Владивостока рассказал, как смог увернуться от бетонной плиты, которая упала на его автомобиль, и остаться в живых. Сначала он услышал шум на крыше, а после увидел падающую плиту. Он пояснил, что ни о чем не думал в тот момент, просто сработала реакция, поэтому он успел отбежать.
В мэрии пояснили, что вопрос с компенсацией будет решаться через суд, а также что дом не является аварийным. В связи с инцидентом прокуратура организовала проверку.
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