В Голливуде пропал костюм Железного человека за 320 тысяч долларов

Фото: кадр из фильма "Железный человек", режиссер Джон Фавро

В Голливуде со склада пропал костюм Железного человека. Реквизит, который носил на себе Роберт Дауни-младший, оценили в 320 тысяч долларов.

Сотрудники киностудии не знают, когда именно пропал костюм, но предполагают, что это могло произойти с февраля по апрель 2018 года, пишет "Газета.ру".

Украденный реквизит появился в самом первом фильме о Железном человеке в 2008 году. Позже Дауни-младший надевал его для съемок еще в десяти картинах.

Костюм Железного человека появился в Москве, только нарисованный. К ЧМ-2018 на столичных улицах создали тематические граффити. Среди стрит-арта и герои "Мстителей", которые играют с футбольным мячом.

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