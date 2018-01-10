В британской школе учениц запретили называть "девочками"

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Запрет называть учениц "девочками" ввела администрация грамматической школы для девочек в английском городе Олтрингем. По мнению инициаторов нововведения, это необходимо для того, чтобы не обидеть трансгендеров.

Директор Стефани Джилл написала родителям письмо, где сообщается, что школа должна учитывать ситуацию тех учащихся, которые ставят под вопрос свою гендерную идентичность или не считают себя девочками.

Как передает РИА Новости, отныне учителям школы в разговоре с учащимися предписали использовать нейтральное обращение "студенты". Вместе с тем уточняется, что из названия учебного заведения слово "девочки" убирать не планируют.

Как сообщает издание Daily Mail, у некоторых жителей города такое новшество вызвало негативную реакцию.

"Когда я открыл письмо, я не был уверен, шутка это или нет. Это мне кажется немного ненормальным", – пояснил свою позицию один из родителей.

Представитель инициативной группы "Кампания за настоящее образование" Крис МакГоверн, в свою очередь, назвал решение школьной администрации "хорошим посылом", но при этом подчеркнул, что к детям, у которых есть проблемы с гендерной идентичностью, можно относиться уважительно, и не меняя английский язык.