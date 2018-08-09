Реверансы Терезы Мэй высмеяли в Сети

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В Сети высмеяли реверансы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Об этом сообщает "Мир 24".

Интернет-пользователи активно обсуждают то, как британский премьер поприветствовала принца Уильяма на церемонии 100-летия битвы под Амьеном. Нелепую позу Мэй некоторые объясняют тем, что фотографы засняли ее в самый неудобный момент. При этом если одни восхищаются "растяжкой" британского политика, то другие посмеиваются над ней, отмечая что ноги премьера будто "пьяны или пытаются сбежать".

Британцы не в первый раз отмечают неловкость главы правительства. Многие утверждают, что Мэй не может исполнить поклон как следует из-за чрезмерной сутулости.

В частности, в июне пользователям сети показалось странным, что в ходе визита принца Уильяма в реабилитационный центр в Ноттингемшире премьер-министр приветствовала представителя королевской семьи чересчур низким реверансом.