Экс-полковника ВС Австрии осудили за шпионаж в пользу России

09 июня, 23:57
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
В Зальцбурге огласили приговор в отношении отставного полковника вооруженных сил Австрии.
По данным РИА Новости, Земельный суд Зальцбурга приговорил экс-военного к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.
"Суд приговорил (обвиняемого – Прим. Ред.) к трем годам за разглашение государственной тайны", – сказал журналистам представитель суда Петер Эггер.
Уточняется, что суд присяжных признал вину экс-полковника не только в разглашении государственных тайн, но также и в тайной разведдеятельности в ущерб Австрии и умышленном разглашении военной тайны.
Известно, что отбытый военным срок досудебного содержания под стражей может быть зачтен в общий срок наказания, назначенный судом. На данный момент полковник провел в СИЗО порядка полутора лет.
Кроме того, после прохождения половины срока заключения бывший полковник сможет претендовать на досрочное условное освобождение.
"Приговор не вступил в законную силу: защитник заявил об отказе от обжалования, прокуратура с заявлением еще не выступила", – пояснил представитель суда.
После завершения судебного разбирательства была проведена проверка законности содержания обвиняемого под стражей. По ее результатам суд вынес постановление об освобождении экс-полковника из-под стражи в связи с отсутствием на то оснований.
Ранее экс-полковник был обвинен в работе на тайную службу разведки в ущерб Австрии. В частности, его обвиняли в разглашении государственных и военных тайн.
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