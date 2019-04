Burger King удалила рекламный ролик из-за скандала в соцсетях

Видео: Why the Race Card is Played/YouTube

Компании Burger King пришлось отказаться от рекламного ролика, который снимался для Новой Зеландии. Все из-за недовольства среди пользователей соцсетей в Китае, передает Reuters.

В кадре актеры пытались есть гамбургеры палочками. Жители Поднебесной увидели в этом насмешку над азиатскими обычаями и правилами этикета. Они потребовали от компании извинений.

А ряд китайских СМИ сравнили ролик с видео от итальянского дома моды Dolce&Gabbana. В той рекламе китайская модель пыталась есть пиццу, спагетти и канноли помощью палочек, а за кадром звучали нелицеприятные фразы.

В итоге представители Burger King признали, что реклама была неуважительной и не отображала ценности бренда.