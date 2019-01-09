В Норвегии допустили возможность войны в Европе

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Глава министерства обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен не исключил, что между европейскими странами может начаться война. Об этом Бакке-Йенсен заявил, выступая на заседании "Военного общества Норвегии", передает РИА Новости.

Он отметил, что возможное противостояние повлечет последствия для Скандинавских стран.

"По большому счету развитие событий в нашем окружении демонстрирует, что мы должны брать в расчет, что вооруженный конфликт между государствами в Европе больше не является немыслимым", – заявил Бакке-Йенсен.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой создания общеевропейской армии, которая не будет зависеть от США. Он отметил, что невозможно защитить европейцев, если не будет создана общеевропейская армия.

Также французский лидер заявил о необходимости защищаться от Китая, России и даже от США. По его словам, уже сейчас европейские страны вынуждены противостоять попыткам вмешательства в их внутренние демократические процессы и киберпространство.