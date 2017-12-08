Двое палестинцев погибли и 760 получили ранения за время протестов

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Два палестинца погибли и более 760 пострадали в столкновениях с израильскими силами во время массовых протестов против решения США признать Иерусалим столицей Израиля.

"Погиб еще один, уже второй, палестинец в секторе Газа, еще трое находятся в тяжелом состоянии", – цитирует представителя местного Минздрава Ашрафа аль-Кидра РИА Новости.

По данным пресс-секретаря красного полумесяца, за день протестов в секторе Газа и Иерусалиме пострадали 760 человек. Из них 60 – получили огнестрельные ранения.

По подсчетам израильских военных, в беспорядках участвовали порядка 7,5 тысячи человек. Армия признала, что был открыт огонь на поражение по зачинщикам.

Беспорядки на западном берегу реки Иордан начались 7 декабря. Ранее сообщалось о 200 пострадавших в результате столкновений между палестинцами и израильской армией.