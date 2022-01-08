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В мире

06:33

Власти США одобрили добровольную эвакуацию сотрудников генконсульства в Алма-Ате

за рубежом

Фото: depositphotos/BrandonSeidel

Госдеп одобрил добровольную эвакуацию некоторых сотрудников генконсульства Соединенных Штатов в Алма-Ате и членов их семей. Об этом сообщает РИА Новости.

Американские власти также рекомендовали гражданам США воздержаться от поездок в Казахстан из-за беспорядков и распространения коронавируса.

В Госдепе указали, что общенациональные волнения, которые начались в республике 2 января, привели к масштабным разрушениям инфраструктуры.

"Такие события могут развиваться стремительно и без предварительного оповещения, нарушая транспортное сообщение, связь, другие услуги. Они имеют потенциал обрести насильственный характер", – говорится в заявлении.

Ранее американское генконсульство в Алма-Ате перешло на удаленный режим работы, прекратив принимать посетителей. Посольство Штатов в Нур-Султане функционирует с меньшими ограничениями.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на Алма-Ату было совершено как минимум шесть волн атак террористов. По его словам, нападавшие очень хорошо организованы и подготовлены. Также Токаев отметил, что ими командуют из единого центра.

Протесты в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

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