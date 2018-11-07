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В мире

07 ноября 2018, 17:36

Греция перестанет платить церковным служащим официальную зарплату

за рубежом религия

Фото: depositphotos/Hintau_Aliaksey

Между правительством Греции и православной церковью страны достигнуто соглашение, по которому почти 10 тысяч служащих церкви не будут получать заработную плату от государства. Об этом говорится в "Совместном заявлении государства – церкви Греции", которое было распространено пресс-службой премьер-министра Алексиса Ципраса, пишет ТАСС.

Согласно соглашению, государство будет каждый год перечислять субсидию в специально созданный фонд для зарплат церковнослужителей.

"Правительство Греции признает, что взяло на себя выплату жалованья духовенству, в широком смысле, как компенсацию за приобретенное церковное имущество", – говорится в совместном заявлении.

Духовенство не будет относиться к государственным служащим и, следовательно, будет исключено из единого государственного органа платежей. Договоренность должны одобрить парламент, кабинет министров и представители духовенства.

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