Трамп обсудил с главами других стран признание Иерусалима столицей Израиля

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Американский лидер Дональд Трамп обсудил с главами других стран перенос столицы Израиля в Иерусалим.

Трамп успел пообщаться на эту тему с лидерами Палестины, Израиля, Египта и Саудовской Аравии, говорится в сообщении Белого дома, сообщает РИА Новости.

В Белом доме уточнили, что президент США также затрагивал вопросы по израильско-палестинским мирным переговорам, где подчеркнул важность их поддержания.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявляла, что Трамп намерен перенести американское посольство в Израиле из города Тель-Авива в Иерусалим.