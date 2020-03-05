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В мире

16:48

Жительница США два года ухаживала за пластиковым цветком

за рубежом

Фото: соцсети

Любительница растений Сили Уилкс из США попала в неловкую ситуацию, которой решила поделиться с общественностью. Оказалось, женщина в течение двух лет ухаживала за цветком, не подозревая, что он пластиковый, передает "Газета.ру".

Жительница Калифорнии думала, что ее суккулент настоящий, продолжая поливать растение. Она была уверена, что очень правильно заботится о нем и отсюда хороший вид.

Кроме того, Уилкс пристально следила, чтобы суккуленту хватало солнечного света. Правда вскрылась, когда американка захотела пересадить его.

"Чувствую, будто последние два года моей жизни были ложью", – написала садовод на своей странице в Facebook. В комментариях под постом в социальной сети незадачливую любительницу растений поддержали, вспомнив, что неоднократно встречали подобные случаи.

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