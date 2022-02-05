За сутки выявлено 45 новых случаев COVID-19 среди прибывших на ОИ – оргкомитет

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Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Оргкомитет зимней Олимпиады в Пекине назвал число выявленных новых случаев коронавируса среди прибывших на турнир. Об этом сообщает "Интерфакс".
Согласно официальным данным, 26 зараженных были установлены в аэропорту по прилету в китайскую столицу. Из них 20 являются спортсменами или членами олимпийских делегаций стран.
Также 19 из 45 случаев зафиксированы непосредственно в олимпийском "пузыре".
Нынешние Игры проходят в Китае с соблюдением максимально строгих санитарно-эпидемиологических мер на фоне ситуации с коронавирусом. Спортсмены и журналисты проживают в изолированной от внешнего мира территории, где необходимо ежедневно сдавать ПЦР-тесты и передвигаться только на специальных шаттлах.
Олимпиада в Пекине официально стартовала накануне, 4 февраля, и продлится до 20 февраля. Спортсмены из России выступают под флагом ОКР.
Названы выделенные спортсменам ОКР на Игры в Пекине суточные
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