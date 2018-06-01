Меган Маркл и принц Гарри вернут свадебные подарки на 9 млн долларов

Фото: PA Images/Dominic Lipinski/ТАСС

Меган Маркл и принц Гарри вернут свадебные подарки, полученные от незнакомцев и коммерческих организаций. Об этом сообщает "Газета.ру".

Общая стоимость подлежащих возврату подарков оценивается в 7 миллионов фунтов (9,3 миллиона долларов). Перед церемонией герцог и герцогиня Сассекские выпустили свадебные рекомендации о том, что подарки не должны иметь коммерческие цели. Кроме того, в правилах прописано, что необходимо отказаться от подарков незнакомых дарителей, вызывающих сомнения. Вместе презентов, Меган и принц Гарри просили граждан Великобратании перевести деньги на благотворительность.

В то же время не все дары удастся вернуть. К примеру, в честь пары назвали коал в австралийском зоопарке Таронга.

Ранее стало известно, что чета отложила свадебное путешествие из-за первых королевских мероприятий.