01 июня 2018, 19:02В мире
Меган Маркл и принц Гарри вернут свадебные подарки на 9 млн долларов
Фото: PA Images/Dominic Lipinski/ТАСС
Меган Маркл и принц Гарри вернут свадебные подарки, полученные от незнакомцев и коммерческих организаций. Об этом сообщает "Газета.ру".
Общая стоимость подлежащих возврату подарков оценивается в 7 миллионов фунтов (9,3 миллиона долларов). Перед церемонией герцог и герцогиня Сассекские выпустили свадебные рекомендации о том, что подарки не должны иметь коммерческие цели. Кроме того, в правилах прописано, что необходимо отказаться от подарков незнакомых дарителей, вызывающих сомнения. Вместе презентов, Меган и принц Гарри просили граждан Великобратании перевести деньги на благотворительность.
В то же время не все дары удастся вернуть. К примеру, в честь пары назвали коал в австралийском зоопарке Таронга.
Ранее стало известно, что чета отложила свадебное путешествие из-за первых королевских мероприятий.