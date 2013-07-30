Причиной взрыва в САО стала детонация снаряда времен ВОВ

На Хорошевском шоссе взорвался не газовый баллон, а снаряд - источник

История со взрывом на Хорошевском шоссе получила продолжение. Выяснилось, что около здания военной прокуратура на стройплощадке взорвался не баллон с газом, как сообщалось ранее, а снаряд времен Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что причиной взрыва стала разгерметизация баллона с пропаном. Неподалеку от места происшествия проводились сварочные работы.

Напомним, утром 29 июля в промзоне на севере Москвы произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб и двое были госпитализированы.