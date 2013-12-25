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Культура

25 декабря 2013, 18:58

На выставке Russia in Vogue представили портреты Бродского и Набокова

выставки Мультимедиа Арт Музей фотографии Vogue

В Мультимедиа арт музее работает выставка Russia in Vogue, приуроченная к 15-летию журнала в России. Также к юбилею был выпущен специальный номер Vogue. В выставку Russia in Vogue вошли портреты знаменитых русских персон – от Иды Рубинштейн до Иосифа Бродского, от Эрте до Владимира Набокова, от Гала Дали до Василия Кандинского.

На выставке представлены модные съемки, вдохновленные Россией, и уникальные репортажи, снятые великими фотографами в СССР, когда от остального мира его отделял "железный занавес".

На фотографиях из проекта Russia in Vogue зритель увидит мировой триумф русских супермоделей, работы русских художников и модельеров и дизайнерские коллекции. Также на выставке представлены лучшие снимки, сделанные за пятнадцатилетнюю историю русского Vogue.

Выставка будет работать до 26 января.

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