На "Ходынке" пройдут мастер-классы по живописи и танцу

С 18 по 23 января в Выставочном зале "Ходынка" пройдут выставка и мастер-классы члена Международного художественного фонда Виктории Преображенской, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Художница выставляется с 2005 года, и за это время прошло около 50 ее экспозиций в России и за рубежом. Интересно, что сопровождать мастер-классы по "Спонтанной живописи" и "Спонтанному танцу" будут музыкальные композиции Виктории Преображенской, талант которой нашел проявление в различных сферах искусства.

Выставочный зал "Ходынка" находится на улице Левченко, дом 2.