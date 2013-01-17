Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января 2013, 16:22

Культура

На "Ходынке" пройдут мастер-классы по живописи и танцу

С 18 по 23 января в Выставочном зале "Ходынка" пройдут выставка и мастер-классы члена Международного художественного фонда Виктории Преображенской, сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы.

Художница выставляется с 2005 года, и за это время прошло около 50 ее экспозиций в России и за рубежом. Интересно, что сопровождать мастер-классы по "Спонтанной живописи" и "Спонтанному танцу" будут музыкальные композиции Виктории Преображенской, талант которой нашел проявление в различных сферах искусства.

Выставочный зал "Ходынка" находится на улице Левченко, дом 2.

Ссылки по теме


выставки культура художники картины мастер-классы семейная и молодёжная политика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика