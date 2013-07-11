Глеб Фетисов сдал в Мосгоризбирком подписи муниципальных депутатов

Претендент на пост мэра Москвы, кандидат от "Альянса Зеленых - Народной партии" Глеб Фетисов сдал в Мосгоризбирком пакет документов и подписи муниципальных депутатов. Своим сторонникам Фетисов сообщил, что собрал 65 подписей.

Около входа в здание Мосгоризбиркома Фетисова встретили сторонники, которым он сообщил, что привез на проверку только 65 подписей депутатов. Кандидат от "Альянса Зеленых" заявил, что рассчитывает на поддержку Ассоциации муниципальных образований в сборе недостающих подписей.

Проверка сданных подписей назначена на 15 июля.

Напомним, что для регистрации кандидатом на пост мэра представителям партий надо было собрать не менее 110 подписей муниципальных депутатов, а самовыдвиженцам еще не менее 73 тысяч подписей избирателей.

Прямые выборы мэра Москвы состоятся 8 сентября этого года в Единый день голосования. На данный момент необходимое количество подписей собрали врио мэра Москвы Сергей Собянин, председатель партии "Справедливая Россия" Николай Левичев, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, председатель партии "Яблоко" Сергей Митрохин, Алексей Навальный и кандидат от КПРФ Иван Мельников, который стал первым официально зарегистрированным кандидатом на выборах мэра города.