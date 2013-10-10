10 октября 2013, 19:00Спорт
Волейболисты "Динамо" обыграли "Югру-Самотлор"
Московское "Динамо" одержало победу над нижневартовским клубом "Югра-Самотлор" со счетом 3:1. Таким образом, "Динамо" досрочно заняло первое место в своей группе.
Поединок проходил в рамках полуфинального этапа Кубка России. "Динамо" в двух первых партиях разгромило соперника 25:16, 25:17, а затем, уступив в третьем сете 23:25, выиграло четвертый с аналогичным счетом, сообщает "Р-Спорт".
Таким образом, "Динамо" одержало победы в трех матчах подряд и стало недосягаемым для преследователей.
"Бело-голубые" досрочно оформили себе путевку в решающую стадию турнира.