Пассажиры московских вокзалов выпили за сутки более 4 тонн воды

Пассажиры московских вокзалов за сутки выпили 4 тысячи 693 литра воды, которую из-за установившейся в регионе жары им бесплатно раздавали железнодорожники.

В пятницу работники ЦППК, обеспечивающей движение электричек между столицей и областью на 8 направлениях из 10, установили на столичных вокзалах кулеры с бесплатной холодной питьевой водой.

Воду разливали в одноразовые стаканы, которых за сутки было израсходовано почти 24 тысячи, передает ИТАР-ТАСС.