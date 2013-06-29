29 июня 2013, 20:16Транспорт
Пассажиры московских вокзалов выпили за сутки более 4 тонн воды
Пассажиры московских вокзалов за сутки выпили 4 тысячи 693 литра воды, которую из-за установившейся в регионе жары им бесплатно раздавали железнодорожники.
В пятницу работники ЦППК, обеспечивающей движение электричек между столицей и областью на 8 направлениях из 10, установили на столичных вокзалах кулеры с бесплатной холодной питьевой водой.
Воду разливали в одноразовые стаканы, которых за сутки было израсходовано почти 24 тысячи, передает ИТАР-ТАСС.