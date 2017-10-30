Генпрокуратура Испании подала иск против политиков Каталонии

Фото: ТАСС/Иван Батырев

Генеральная прокуратура Испании подала два иска в Верховный суд и Национальную судебную коллегию королевства против политиков Каталонии, ответственных за провозглашение независимости автономии.

По словам генерального прокурора Испании Хосе Мануэля Маса, против членов отстраненного Мадридом правительства представлены "иски за бунт, мятеж, растрату". Не исключается, что политикам придется явиться в суды для дачи показаний, передает ТАСС. Согласно испанскому законодательству, за бунт против центральных властей можно получить до 30 лет тюремного заключения.

27 октября каталонский парламент принял резолюцию о независимости региона. В тот же день сенат Испании утвердил применение 155-й статьи конституции. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов женералитета, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

1 октября в Каталонии прошло голосование касательно выхода из состава Испании. 90,18 процентов участников референдума высказались в пользу независимости. Мадрид отказался признавать результаты.