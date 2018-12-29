В Госдуме ответили на заявление о потерях Украины из-за блокады Крыма

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Депутат Госдумы от Крыма Владислав Ганжара прокомментировал заявление бывшего вице-премьера Украины Владимира Семиноженко о многомиллионных потерях Киева из-за блокады Крыма.

"Это только начало осознания тех потерь, которые Украина несет из-за своей деструктивной политики в отношении России и Крыма, в частности", – заявил Ганжара RT. Депутат напомнил, что Киев использует враждебную политику в отношении Москвы, хотя Россия – главный торгово-экономический партнер Украины. "Продолжающееся ухудшение отношений в первую очередь будет бить по каждому украинцу", – добавил он.

Ранее бывший украинский вице-премьер Владимир Семиноженко заявил, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.

Блокада Крыма Украиной поэтапно вводилась после вхождения полуострова в состав РФ. Так, было запрещено пассажирское железнодорожное и автосообщение и прекращены поставки воды по Северо-Крымскому каналу.

В ночь на 28 декабря в Крыму завершилось строительство заграждения на границе с Украиной в районе Перекопского перешейка. В Госдуме заявили, что эта мера необходима после угроз украинских радикалов и инцидента в Керченском проливе.