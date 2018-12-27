Путин предложил создавать в регионах волонтерские центры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин на заседании Госсовета, посвященном развитию добровольчества в стране, обещал поддержку открытию волонтерских центров в регионах России. Он подчеркнул, что подразумевает те проекты, которые создает бизнес. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что речь идет о таких центрах, где каждый может включиться в общее дело и получить необходимые знания и навыки.

"Такие точки притяжения должны быть в городах, других населенных пунктах, в школах, колледжах, вузах", – сказал Путин, отметив большой запрос со стороны молодежи.

Президент напомнил, что 2019 год объявлен Годом волонтера в России. При этом государство намерено оказывать добровольцам поддержку и в дальнейшем. Правительство РФ уже разработало концепцию поддержки волонтерства до 2025 года. Путин также призвал федеральный центр вместе с главами регионов сформировать планы поддержки добровольцев.

Ранее Сергей Собянин в своем блоге отметил, что жизнь Москвы невозможно представить без волонтеров. По его словам, в настоящее время в проекте "Мосволонтер" зарегистрированы свыше 56 тысяч горожан.

