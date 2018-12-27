Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:28

Путин предложил создавать в регионах волонтерские центры

власть общество

15:28

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин на заседании Госсовета, посвященном развитию добровольчества в стране, обещал поддержку открытию волонтерских центров в регионах России. Он подчеркнул, что подразумевает те проекты, которые создает бизнес. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что речь идет о таких центрах, где каждый может включиться в общее дело и получить необходимые знания и навыки.

"Такие точки притяжения должны быть в городах, других населенных пунктах, в школах, колледжах, вузах", – сказал Путин, отметив большой запрос со стороны молодежи.

Президент напомнил, что 2019 год объявлен Годом волонтера в России. При этом государство намерено оказывать добровольцам поддержку и в дальнейшем. Правительство РФ уже разработало концепцию поддержки волонтерства до 2025 года. Путин также призвал федеральный центр вместе с главами регионов сформировать планы поддержки добровольцев.

Ранее Сергей Собянин в своем блоге отметил, что жизнь Москвы невозможно представить без волонтеров. По его словам, в настоящее время в проекте "Мосволонтер" зарегистрированы свыше 56 тысяч горожан.

Путин призвал глав регионов поддерживать волонтерские проекты личным примером

власть общество

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика