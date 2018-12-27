Собянин не представляет Москву без волонтеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жизнь столицы нельзя представить без волонтеров. Об этом Сергей Собянин написал в своем личном блоге.

Глава города отметил, что 27 декабря в Кремле Государственный совет обсуждает итоги Года добровольца, объявленного Владимиром Путиным.

"Для Москвы – это тема номер один. Жизнь нашего города просто невозможно представить себе без волонтеров. Точных данных нет и быть не может, но по косвенным оценкам, до 10% москвичей регулярно или от случая к случаю посвящают свое время безвозмездному труду", – подчеркнул мэр.

Он добавил, что волонтерское движение вышло за рамки малых дел, превратившись в часть "больших проектов". На сегодняшний день в проекте "Мосволонтер" зарегистрированы свыше 56 тысяч москвичей. Из них пять тысяч сыграли важную роль в прошедшем чемпионате мира по футболу. "Они были рядом с болельщиками везде – от встречи в аэропорту до последней мили перед стадионом", – написал Собянин.

Градоначальник напомнил, что более 10 лет в столице работает поисково-спасательный отряд "СпасРезерв", который он ранее поблагодарил за работу. Только с 2015 по 2017 год отряд свыше четырех тысяч раз выезжал для оказания помощи горожанам. В итоге добровольцы спасли более 600 человек.

Помимо этого, в Москве есть и другие волонтерские программы. "Волонтеры в больницах, домах престарелых, реабилитационных центрах, в парках, на стадионах. Тысячи людей, которые всегда готовы подсказать, объяснить, помочь. Они делают Москву лучше и добрее. Завершающийся Год добровольца — еще один повод сказать им спасибо", – заключил глава города.

Ранее сообщалось, что с начала года к сохранению популяризации объектов культурного наследия в столице привлекалось порядка 500 волонтеров. При этом большая ставка делалась на молодежь, поскольку это будущие кадры города.