Кремль не готовит встречу с руководителями спортивных федераций из-за WADA

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В Кремле не планируют проводить совещание с руководителями спортивных федераций для обсуждения вопроса, связанного с возможным введением санкций в отношении российских спортсменов со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет. Это не так", – цитирует его ТАСС.

Ранее портал "Чемпионат.com" сообщал, что Владимир Путин вызвал руководителей всех спортивных федераций на круглый стол. Отмечалось, что встреча пройдет 28 ноября в администрации президента. На ней поднимут вопрос возможных жестких санкций в отношении России и российского спорта.

Накануне комитет WADA рекомендовал исполкому организации отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года. Если это произойдет, то российские спортсмены смогут поехать на летние Олимпийские игры в 2020 году в Токио только под нейтральным флагом. Причиной такого решения стали выявленные нарушения допинговых правил.

Доктор юридических наук, профессор, глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев в беседе с ИА "НСН" рассказал, как нужно поступать России, и можно ли избежать худшего финала.

"Это не критично, потому что есть возможность заключить аутсорсинговое соглашение с Национальным антидопинговым агентством другой страны и тогда этот вопрос будет решен. Есть также возможность создания Межнационального антидопингового агентства на территории отдельных стран. Антидопинговая работа будет продолжаться", – пояснил спортивный юрист.

Ранее WADA запустило процедуру лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу. Окончательное решение по статусу РУСАДА может быть принято 9 декабря.