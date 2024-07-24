24 июля, 19:38Безопасность
Песков заявил, что безопасность страны важнее ношения никабов
Фото: ТАСС/Сергей Булкин
Безопасность страны важнее ношения никабов, высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках Фестиваля новых медиа. Его слова приводит RT.
Сейчас все чаще возникают ситуации, когда вопросы обеспечения безопасности граждан должны стоять в приоритете, отметил представитель Кремля.
"Я считаю, что <...> когда интересы обеспечения безопасности диктуют такую необходимость, то все, включая мусульман, должны к этому относиться с полным уважением", – добавил он.
Ранее Муфтият Карачаево-Черкесии принял решение ввести запрет на ношение никаба в регионе. Там подчеркнули, что ограничение является временным.
Аналогичный запрет установил Муфтият Дагестана. Решение было принято в связи с обращением от министерства по национальной политике и делам религии, в котором сообщалось о существующей угрозе безопасности населению республики.
В КЦМСК, в свою очередь, заявили, что в современных реалиях в РФ ношение никаба, паранджи и других уборов, скрывающих лицо, наносит вред мусульманам и несет угрозу раздора в обществе.