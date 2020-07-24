Россия не принимает участия в альянсах против каких-либо стран – Песков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российская Федерация не участвует в различных альянсах против каких-либо стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Данное заявление Песков сделал, отвечая на слова госсекретаря США Майкла Помпео о том, что необходимо сформировать новый альянс для противостояния Китаю и о возможном привлечении туда России.
"Москва никогда не принимает участие в альянсах против кого-то. Мы не дружим против кого-то, и все, будь то интеграционные объединения, или объединения политические, направленные на развитие добрососедских и взаимовыгодных отношений. В каких-то альянсах против кого-то Россия не принимает участия", – приводит РИА Новости слова Пескова.
Ранее пресс-секретарь заявил, что РФ никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира. По словам Пескова, Россия не терпит, когда другие страны пытаются влиять на ее дела.
Песков заявил, что Путин не получал вакцину от коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: