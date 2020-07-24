Россия не принимает участия в альянсах против каких-либо стран – Песков

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Российская Федерация не участвует в различных альянсах против каких-либо стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Данное заявление Песков сделал, отвечая на слова госсекретаря США Майкла Помпео о том, что необходимо сформировать новый альянс для противостояния Китаю и о возможном привлечении туда России.

"Москва никогда не принимает участие в альянсах против кого-то. Мы не дружим против кого-то, и все, будь то интеграционные объединения, или объединения политические, направленные на развитие добрососедских и взаимовыгодных отношений. В каких-то альянсах против кого-то Россия не принимает участия", – приводит РИА Новости слова Пескова.

Ранее пресс-секретарь заявил, что РФ никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира. По словам Пескова, Россия не терпит, когда другие страны пытаются влиять на ее дела.