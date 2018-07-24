Бегство водителя с места ДТП предложили приравнять к отягчающим обстоятельствам

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В министерстве внутренних дел РФ разработали законопроект, который ужесточает положения статьи Уголовного кодекса о нарушении правил дорожного движения. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на текст документа.

Предлагается внести изменения в части "усиления ответственности за совершение преступлений против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта".

Если автоавария повлекла тяжкий вред здоровью человеку или смерть, бегство виновника ДТП с места происшествия следует считать отягчающим обстоятельством.

Предлагается дополнить статью 264 УК РФ словами "или скрывшимся с места его совершения". Сейчас в этой статье есть лишь формулировка "в состоянии опьянения".

Как сообщалось ранее, в ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вождении. В ведомстве считают, что это позволит определить наличие алкоголя у людей, находящихся в бессознательном состоянии после ДТП. Введение данной нормы будет способствовать неотвратимости наказания за грубые нарушения ПДД.