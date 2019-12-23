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Общество

12:42

В Кремле прокомментировали стрельбу на Лубянке

власть происшествия общество

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке является трагическим происшествием, однако в настоящее время от подобных инцидентов никто не застрахован. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это трагическое происшествие, поскольку погибли люди. Мы с вами живем в такое время, не только наша страна, но и все государства мира, когда, к сожалению, никто не застрахован от любых проявлений безумия с такими последствиями", – цитирует его РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов и спецслужб приняли все возможные меры для ликвидации стрелка. Песков также рассказал, что во время инцидента Владимир Путин находился в Кремле на концерте в честь Дня работника органов безопасности.

Мужчина открыл стрельбу на Лубянке 19 декабря. Жертвами стрелявшего стали сотрудники ФСБ. Один из них погиб на месте, другого в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако его жизнь врачи спасти не смогли. Всего в результате стрельбы пострадали 5 человек, в том числе один прохожий.

Позднее Следственный комитет раскрыл личность нападавшего. Им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. Следователям предстоит выяснить мотивы мужчины. В квартире стрелка был обнаружен целый военный арсенал: 4 винтовки, травматический пистолет и большое количество патронов. На все это имелась лицензия.

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших в перестрелке. Мэр также поблагодарил бойцов ФСБ за оперативную ликвидацию стрелка.

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