Песков прокомментировал отмену результатов выборов в Приморье

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение избирательной комиссии Приморского края отменить итоги губернаторских выборов, передает РИА Новости.

Пескову задали вопрос, опасаются ли в Кремле, что ситуация с выборами в Приморском крае может повториться на выборах в Хабаровском крае, Хакасии и Владимирской области. Второй тур выборов в данных регионах пройдет в воскресенье.

"Четко заявлена позиция Центризбиркома о том, что ни малейшие проявления, скажем так, нечистоплотности электоральной не будут допущены, и являются, наверное, самым красноречивым сигналом и свидетельством того, что будет нулевая толерантность по отношению к таким негативным проявлениям", – ответил пресс-секретарь главы государства.

Второй тур губернаторских выборов в Приморье прошел 17 сентября. По официальным данным, победу одержал Андрей Тарасенко. 19 сентября в ходе проверок ЦИК рекомендовала избирательной комиссии края признать выборы недействительными. Позже стало известно, что комиссия региона отменила их результаты. Данное решение поддержали 12 из 13 ее членов.

Повторные выборы должны пройти не позднее 16 декабря 2018 года.