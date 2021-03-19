В Кремле рассказали, как Путин проведет выходные

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в предстоящие выходные Владимир Путин планирует отправиться отдохнуть в Сибирь. Об этом сообщает RT.

"Вы знаете, что в выходные, в субботу и воскресенье, Путин планирует передохнуть, он будет в Сибири", – заявил Песков.

Он отметил, что президент не изменяет своим предпочтениям, выбирая для отдыха Россию. Ожидается, что вместе с Путиным в Сибирь отправится министр обороны Сергей Шойгу.

18 марта Путин посетил праздничный концерт "Дни Крыма в Москве" в "Лужниках", где поздравил россиян с годовщиной воссоединения с полуостровом.