Кабмин выделил регионам еще миллиард рублей на доплаты к пенсиям‍

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Семи регионам России выделили еще один миллиард рублей на социальные доплаты к пенсиям. Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев, передает "Газета.ру".
Эту сумму распределят между республиками Коми и Саха в Якутии, Камчатским, Приморским и Хабаровским краями, а также Архангельской и Московской областями. Все эти субъекты РФ заявляли о наличии потребности в дополнительных средствах на выплату региональных доплат к пенсии в 2017 году.
Это решение кабмина позволит регионам выполнить обязательства по выплате доплат в полном объеме. По данным правительства, в этом году доплаты получат около 407 тысяч человек.
Правительство до этого уже направило регионам из бюджета 6,5 миллиарда рублей на поддержку неработающих пенсионеров.
Ранее сообщалось, что пенсии в реальном выражении сократятся в 2018–2020 годах согласно прогнозу Минэкономразвития. Сценарий, на основе которого готовится бюджет, предполагает снижение пенсий на 0,7 процента в 2018 году и по 0,6 процента в 2019–2020 годах.
Причина падения пенсий – отказ от индексации работающим пенсионерам, которых в РФ, по данным Росстата, примерно 10 миллионов. Кроме того, на реальном выражении пенсии в 2018 году скажется и инфляция. Прогнозируется, что она будет выше, чем в этом году, а пенсии индексируются на величину прошлогодней инфляции.
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