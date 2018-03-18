Жириновский проголосовал на выборах президента России

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Лидер ЛДПР, кандидат от этой партии в президенты РФ Владимир Жириновский проголосовал на выборах главы государства на избирательном участке № 2714 на юго-западе столицы.

Он пришел в окружении своих партийных соратников и сразу отправился в кабинку для голосования. Жириновский не скрывал своего выбора и показал заполненный избирательный бюллетень. "Мне скрывать нечего", – подчеркнул он.

По словам лидера ЛДПР, сегодня самый важный день в истории страны, так как "выборы проходят в самой напряженной предвоенной обстановке". Он пояснил, что угрозы в адрес нашего государства звучат из Лондона, Вашингтона, Берлина. "Сегодня весь наш народ выбирает главу российского государства, верховного правителя русского мира, чьи границы мы еще не обозначили", – уточнил он.

Жириновский уверен, что "никто ничего никогда не сделает без России". "Мы бы хотели, чтобы все поняли, что выбирают начальника планеты Земля, руководителя семи миллиардов граждан планеты, для которых мы хотим обеспечить мир, настоящий мир, а не то, что делают из Лондона и других столиц", – цитирует его ТАСС.

Он признался, что "хотел бы, чтобы все каждый день слушали бой кремлевских курантов и хорошо знали русский язык". Лидер ЛДПР отметил, что Россия никому не позволит начать новую войну. "Только Москва остановит всех этих поджигателей войны из Лондона и других столиц", – считает он.

Сегодняшний день Жириновский назвал радостным. Он выразил уверенность в том, что "завтра миллионы граждан России с удовлетворенными лицами поедут на учебу, на работу и по своим делам" и будут испытывать чувство гордости за, что "Москва – это столица мира".

Свои голоса также уже отдали Владимир Путин, Григорий Явлинский и Павел Грудинин.