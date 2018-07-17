МИД назвал "вопиющим фактом" снятие вины с Украины в деле МН17

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МИД России назвал "вопиющим фактом" снятие вины с Украины в деле о крушении Boeing 777 в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские власти возмутило снятие с Киева вины за незакрытие воздушного пространства во время боевых действий. Помимо этого, российское дипломатическое ведомства заявило о предвзятости и закрытости текущего расследования, а также об опоре на информацию из социальных сетей и недостоверные источники.

В МИД подчеркнули, что РФ всегда выступала за объективное международное расследование и сразу предложила содействие своих экспертов.

Boeing 777 компании Malasia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. В авиакатастрофе погибли 298 человек. Международная комиссия считает, что лайнер мог быть сбит с помощью комплекса "Бук" с территории, подконтрольной ополченцам.