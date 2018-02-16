В Госдуме предложили перевести выборы президента в электронную форму

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Депутат Госдумы Василий Власов предложил перевести выборы президента России, губернаторов и парламентариев в электронную форму на базе блокчейн, передает RT.

Письмо с такой инициативой направили главе ЦИК Элле Памфиловой.

Власов убежден, что для электронных выборов высших органов государственной власти требуется создать специальный функционал портала госуслуг и совместить его с ГАС "Выборы".

18 марта 2018 года состоятся выборы президента России.

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