В Госдуме поддержали проект о допустимых подарках госслужащим

Профильный комитет Госдумы рекомендовал к принятию в первом чтении закона о перечне подарков, которые могут получать госслужащие.
Заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный сообщил, что речь в законопроекте идет о трех разделах. В первом предусматриваются альтернативные меры ответственности для лиц, которых уличили в получении дорогих подарков. Если сейчас предусмотрено только одно наказание – увольнение, то в результате принятия закона чиновник может получить выговор или предупреждение о неполном служебном соответствии.
Второй блок связан с конкретным перечнем допустимых подарков.
"Третий блок поправок направлен на определение организаций и должностных лиц, на которых будут распространяться антикоррупционные ограничения", – цитирует Агентство "Москва" Анатолия Выборного.
В настоящее время, согласно закону, должностные лица могут принимать подарки, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей. Более дорогие подношения необходимо задекларировать. Если же чиновнику так сильно понравился подарок, что расставаться с ним он не желает, то этот подарок можно выкупить.
Ранее был одобрен законопроект, который устанавливает перечень допустимых подарков для госслужащих. Служащие смогут принимать подарки только в виде полиграфической продукции с логотипом государственного органа или цветы. Если же чиновник получит подарок, отсутствующий в списке разрешенных, он обязан сообщить об этом своему работодателю. Такие подарки будут признаваться государственной или муниципальной собственностью.
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