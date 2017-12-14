Песков не видит конкурентов Путину на выборах

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков поделился своим мнением о соперниках Владимира Путина на предстоящих выборах президента в 2018 году. По его словам, достойных людей много, но конкурентов он не видит.
"Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока ещё не созрел конкурент Путина даже близко", – приводит РИА Новости слова Дмитрия Пескова.
По его словам, в связи с тем, что Владимир Путин является действующим главой государства, он находится в иной ситуации, нежели другие кандидаты, хотя и подчиняется тем же правилам.
"Дело в том, что Путин является действующим главой государства. И в его случае его кандидатство, конечно, протекает по иным законам. Хотя по таким же законам, как для всех остальных. Но отпечаток вот этого президентства действующего, он, конечно, совсем, скажем так, меняет ситуацию", – резюмировал Дмитрий Песков.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: