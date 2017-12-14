Песков не видит конкурентов Путину на выборах

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков поделился своим мнением о соперниках Владимира Путина на предстоящих выборах президента в 2018 году. По его словам, достойных людей много, но конкурентов он не видит.

"Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока ещё не созрел конкурент Путина даже близко", – приводит РИА Новости слова Дмитрия Пескова.

По его словам, в связи с тем, что Владимир Путин является действующим главой государства, он находится в иной ситуации, нежели другие кандидаты, хотя и подчиняется тем же правилам.

"Дело в том, что Путин является действующим главой государства. И в его случае его кандидатство, конечно, протекает по иным законам. Хотя по таким же законам, как для всех остальных. Но отпечаток вот этого президентства действующего, он, конечно, совсем, скажем так, меняет ситуацию", – резюмировал Дмитрий Песков.