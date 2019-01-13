Россия не ставит под сомнение принадлежность Курил – МИД

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Японии по возможной передаче Курильских островов. По ее словам, Москва считает недопустимыми заявления японской стороны в отношении граждан РФ.

Ранее Синдзо Абэ заявил, что россияне, которые проживают на спорной территории, должны принять участие в обсуждении судьбы региона. Захарова считает это "недопустимым".

"Был поднят вопрос относительно компенсаций России. Подождите, кто? Опять наша страна должна кому-то что-то компенсировать?", – сообщила Захарова в эфире телеканала "Россия 1". При переговорах должна учитываться возможность размещения войск США на спорных островах.

Ранее стало известно, что власти Японии могут предложить России отказаться от взаимных прав требовать какие-либо компенсации, связанные с южными Курильскими островами. Япония оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, в этом году произойдет "поворотный момент" в истории территориальных разногласий между странами.

14 января глава МИД Японии Таро Коно приедет в Москву на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе переговоров стороны обсудят двусторонние отношения и проблему мирного договора.