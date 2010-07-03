Лавров встретился с французскими общественными деятелями в Париже

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял представителей французского гражданского общества в резиденции российского посла в Париже. Об этом написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем аккаунте в Facebook.

"Вечер Сергей Лавров провел в Париже в компании представителей французского гражданского общества, двери которым гостеприимно распахнула резиденция российского посла", – рассказала Захарова.

По информации ТАСС, в числе приглашенных оказались представители несистемной оппозиции Франции. Во вторник глава МИД РФ примет участие в работе II Парижского форума мира, где встретится с главой министерства иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

"День будет наполнен встречами уже с французским официозом", – дополнила Захарова.

Ранее Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Республики Бурунди Эзекиелем Нибигирой. На встрече глава МИД России подарил иностранному коллеге русскою гармонь.