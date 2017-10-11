11 октября 2017, 23:38Политика
Москва направила протест Вашингтону после срыва российских флагов с дипобъктов
Фото: AP/Eric Risberg
Москва направила протест Вашингтону после того, как с российских дипломатических объектов в Сан-Франциско сорвали флаги РФ.
Россия потребовала от США немедленно вернуть государственные символы на место. Об этом сообщило посольство РФ в Соединенных Штатах на своей странице в соцсети. В дипломатическом представительстве отметили, что эти действия рассматриваются как недружественный шаг.
"Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь", – говорится в заявлении посольства.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора напомнил своему американскому коллеге Рексу Тиллерсону о необходимости вернуть изъятые незаконным путем объекты дипсобственности РФ в США.
Вашингтон потребовал закрыть российское консульство в Сан-Франциско и еще два дипломатических объекта 31 августа. Диппредставительство перестало работать с середины дня 1 сентября. В МИД РФ эти действия назвали "грубейшим нарушением международного права".
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