Москва направила протест Вашингтону после срыва российских флагов с дипобъктов

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Москва направила протест Вашингтону после того, как с российских дипломатических объектов в Сан-Франциско сорвали флаги РФ.

Россия потребовала от США немедленно вернуть государственные символы на место. Об этом сообщило посольство РФ в Соединенных Штатах на своей странице в соцсети. В дипломатическом представительстве отметили, что эти действия рассматриваются как недружественный шаг.

"Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь", – говорится в заявлении посольства.



Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора напомнил своему американскому коллеге Рексу Тиллерсону о необходимости вернуть изъятые незаконным путем объекты дипсобственности РФ в США.

Вашингтон потребовал закрыть российское консульство в Сан-Франциско и еще два дипломатических объекта 31 августа. Диппредставительство перестало работать с середины дня 1 сентября. В МИД РФ эти действия назвали "грубейшим нарушением международного права".

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