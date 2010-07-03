Путин заявил, что Обама не выполнил договоренности по Украине

Владимир Путин во время интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что предыдущий президент Соединенных Штатов не выполнил свою часть договоренностей по Украине. При этом российский лидер не стал разглашать деталей беседы, состоявшейся в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС.
"Во всяком случае могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены", – рассказал Путин.
Отмечается, что телефонный разговор между лидерами России и США состоялся во время событий на Украине 5-тилетней давности.
Сегодня стало известно, что в НАТО призвали к обновлению альянса перед лицом "российской угрозы". Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал желание Трампа активизировать диалог с Россией.
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