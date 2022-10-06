Мишустин заявил о новом витке давления Запада на РФ

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Присоединение к России новых регионов стало поводом для очередного витка давления со стороны западных стран, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании II Каспийского экономического форума.

"За вхождение в Российскую Федерацию высказалось абсолютное большинство их (референдумов. – Прим. ред.) участников. Это историческое, судьбоносное решение стало очередным поводом для нового витка прессинга со стороны коллективного Запада", – приводит ТАСС его слова.

Председатель правительства отметил, что вхождение новых территорий произошло на основании открытого волеизъявления местного населения.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Переходный период по интеграции новых территорий продлится до 1 января 2026 года.



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