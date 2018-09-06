Лавров показал любимый мем про "отравителей Скрипалей"

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Министр иностранных дел России Сергей Лавров показал журналистам свой любимый интернет-мем по "делу Скрипалей".

Речь идет о фотографии российских стендап-комиков Тимура Батрутдинова и Гарика Харламова, подписанной именами Александра Петрова и Руслана Боширова. Именно они, по мнению британских властей, виновны в инциденте, произошедшем в Солсбери и имеют непосредственное отношение к Кремлю.

Популярные юмористы не единственные, кто опубликовал свои фото, подписав себя якобы преступниками. Пользователи соцсетей публикуют тысячи мемов с Петровым и Бошировым.

В начале сентября британские прокуроры назвали имена подозреваемых в попытке убийства экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Двум гражданам РФ – Александру Петрову и Руслану Боширову инкриминируют преступления по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и полицейского.