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Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с американскими конгрессменами, прибывшими в Россию. На встрече он выразил надежду на то, что их визит послужит восстановлению межпарламентского диалога двух стран.

Министр подчеркнул, что это очень своевременно в связи с предстоящей 16 июля встречей президентов России и США. "Парламентарии – это представители народа, они отражают настроения нации", – цитирует Лаврова ТАСС.

Лавров выразил надежду, что парламентарии смогли насладиться атмосферой чемпионата мира по футболу.

Мундиаль продлится до 15 июля. Москва принимает 12 игр на стадионах "Лужники" и "Спартак", всего же мероприятие проходит в 11 городах страны.