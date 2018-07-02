Песков рассказал, что Путин "от всей души" болел за сборную России

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин болел за сборную страны "от всей души", передает РИА Новости.

"Владимир Путин болел также, как и все россияне болели – от всей души", – рассказал Песков.

О других подробностях, как переживал президент за российских футболистов, пресс-секретарь президента говорить отказался.

Сборная России одержала победу над чемпионами мира 2010 года в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3, основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1. В четвертьфинале 7 июля российские футболисты сыграют с командой Хорватии в Сочи.

Ранее Владимир Путин поздравил сборную России с победой над командой из Испании. По словам президента, сборная сделала невозможное, что позволяет ей "играть свободно, в полную силу, проявляя все свои таланты".