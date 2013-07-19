В парке "Фили" появилась велодорожка, сообщает Павел

Фото:sosedi.ru

В парке "Фили", расположенном на западе Москвы, нанесли разметку для велосипедистов. Теперь любители велоспорта могут спокойно передвигаться по всей территории парка, не боясь автомобилей и пешеходов.

"Берем велосипед и едем в район парка "Фили". Там появились велодорожки. Никаких машин, пешеходы тоже не ходят рядом. Поэтому не придется ловко лавировать между людьми или извиняться за случайный наезд", - пишет местный житель Павел.

Напомним, сейчас в столице проложено 82 километра трасс для велосипедистов. Большая часть из них проходит по паркам и зеленым зонам.

"Велодорожка не покрашена в какой-то специфический цвет, на ней лишь отмечены ее границы белым цветом. Также существуют так называемые опасные зоны, которые маркированы красным для того, чтобы люди были более внимательны при переходе и проезде этого участка дороги", - рассказали M24.ru в департаменте транспорта Москвы.

Новость прислана пользователем социальной сети Sosedi.ru.