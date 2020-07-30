Умер бывший глава администрации Тайваня Ли Дэнхуэй

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Умер бывший руководитель администрации Тайваня Ли Дэнхуэй, сообщает ТАСС.

Политик скончался из-за септического шока и отказа органов. Ему было 97 лет.

Ли Дэнхуэй возглавлял администрацию Тайваня с 1988 по 2000 год.