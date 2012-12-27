Скончался первый президент Союза биатлонистов России Евгений Новиков

В возрасте 76 лет ушел из жизни первый президент Союза биатлонистов России, а также первый в стране судья международной категории по биатлону Евгений Новиков.

Новиков начал работу со сборной СССР с 60-х годов. Вместе с группой тренеров он создал сборную, которая впоследствии не имела равных на Олимпиадах, чемпионатах мира и крупных турнирах.

В середине 70-х годов Новиков участвовал в строительстве первого в СССР биатлонного стадиона в Раубичах. Тогда же он, первым в стране, получил международную судейскую категорию.

В 1992 году Новиков стал президентом Союза биатлонистов России. Этот пост он занимал до 1995 года.

До 2003 года Новиков работал на различных должностях в первой и юниорской сборных России.